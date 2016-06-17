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الأمير مصطفى: هكذا وقعت في غرام زوجتي خلال 30 دقيقة

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الأربعاء 15-06-2016 17:54

يصوّر الممثل التركي محمد جنسور الشهير بالأمير مصطفى في "حريم السلطان" حالياً، مشاهده في فيلمه الجديد "اسطنبول الحمراء" مع زملائه خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان ونجات أشلر الشهير بعمرانوتوبا بويوكستون الشهيرة بإيلين.
وقد أقر مؤخراً في حديث صحفي لإحدى المجلات التركية بأنه عاش أجمل 30 دقيقة حب مع زوجته كاترينا التي تعرف إليها خلال تصويره فيلماً إذ وقع في غرامها في نصف ساعة فقط.
ولم يكتمل الفيلم لدخولهما في علاقة عاطفية جامحة ومتينة ، وما زال الحب بيننا مستمراً لليوم بنفس القوة والشغف بحسب الممثل.
وتزوج محمد جنسور زوجته كاترينا عام 2006 وأنجب منها ثلاثة أبناء، ويعيش معها في روما رغم اختلاف ثقافتيهما ونشأتهما بسعادة زوجية يحسدان عليها منذ 10 سنوات.

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