المخرج عبد الخالق الغانم لـ"سيدتي نت": مروة بريئة من المشهد الخادش و"أنا آسف"

أكد المخرج عبد الخالق الغانم بأنه مخرج مسلسل "شد بلد" الذي يعرض في رمضان على قناة "روتانا خليجية" والمسؤول عن العمل، مبدياً موافقته على ما جاء في تصريحات الفنانين أسعد الزهراني ومروة محمد من تحميلهما له مسؤولية الأزمة والهجوم الكبير عليهما بسبب المشهد الخادش للحياء في حلقة "أبلة مروة".

وقال الغانم في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "اعتذر لكل الجمهور الذي استاء وتحسّس من المشهد، ولكل الذين اعتبروا عبد الخالق الغانم أخطأً في تصوير هذا المشهد "أنا آسف"، وجميعنا نتعلم من أعمالنا، ولو عاد بي الزمن لن أصور المشهد بهذه الطريقة أبداً، ولو تيقّنت أن ذلك سيحدث مشكلة كبيرة ما صورته، ولكن في قرارة نفسي أجد أنني غير مخطئ، خاصة وأن المرأة في هذا المشهد كانت ترتدي عباءة محتشمة".

وبرّأ الغانم الفنانة مروة محمد من علاقتها بالمشهد الخادش للحياء نهائياً، قائلاً: "مروة محمد ليس لها أي علاقة بهذا المشهد فالتصوير تم من الخلف وهي لا تعرف كيف سيتم التقاط المشهد ومن أي زاوية، كما أنها كانت ترتدي عباءة محتشمة، ولم يكن هناك أي إثارة أو أغراء من أي نوع".

واتهم وسائل التواصل الاجتماعي بإثارة اللغط والهجوم على المشهد والفنانين والعمل، معتبراً أنه السبب في تحريك الانتقادات ضد المشهد، وأوضح أن التواصل الاجتماعي طامة كبرى حلّت على المجتمع، مؤكداً أن هناك قانون ويجب معاقبة كل من أساء للفنانة مروة محمد أو أسعد الزهراني بالسب والقذف، وأظهر أن من يغرد بهذه الأشياء السخيفة يعبر عن فكره المريض، مشدداً على أن السوشال ميديا لا يعبّر عن كل الجمهور.

مروة محمد: الهجوم علي بسبب المشهد الخادش غير مبرر وهذه رسالتي للشتّامين

وأضاف: "المشهد يوضح دناءة هذا السائق ومن هو على شاكلته وموجود في المجتمع السعودي والخليجي، وكان الهدف التوعية بخطر هذه النوعية من السائقين، فهناك حوادث عديدة ارتكبها بعض السائقين، ومنهم سائق منذ فترة قتل جاري وزوجته، ولم يخطر في بالي وقت تصوير وتنفيذ الحلقة أن تكون كل تلك ردود الأفعال، والنظرة الضيقة من البعض للموضوع، حيث تركوا كل المعاني ومضامين الحلقة وركزوا على الشكل فقط".

ونفى المخرج عبد الخالق الغانم أن تكون وجهت إليه أية تساؤلات من المسؤولين في قناة روتانا خليجية حول هذا المشهد وما سببه من أزمة، مبدياً استغرابه من هذا الهجوم الكبير على المشهد رغم أن هناك الكثير من الأعمال التي فيها تجاوزات واضحة ولكنها تمر مرور الكرام، وأكد أنه ليس من أخلاقياته ولا حتى معروف عنه وعن أعماله أنه يستعرض هذه الأشياء غير الأخلاقية في مسلسلاته، مشيراً إلى أن هناك حلقات قوية وجرئية وذات مضمون جيد ستعرض خلال باقي الحلقات حيث يركز العمل على طرح القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي ناقد، ولفت إلى أن كل الأفكار التي يتناولها المسلسل مدروسة بعناية.

يشار إلى أن "شد بلد" عمل كوميدي، يتكون من ثلاثين حلقة منفصلة، لكل حلقة قصتها القائمة بذاتها وبشخصياتها وبأحداثها، ويسلط الضوء على المشاكل التي يعانيها المجتمع بمعالجة كوميدية خفيفة ويتناول من خلاها كافة شرائح المجتمع السعودي.

والمسلسل من تأليف عبدالعزيز السماعيل وسمير الناصر وعبدالله بالعيس، وإخراج عبدالخالق الغانم، وبطولة: أسعد الزهراني ومروة محمد ويوسف الجراح وبشير الغنيم وخالد سامي وهيفاء حسين وحبيب الحبيب ومريم الغامدي وأفنان فؤاد وإبراهيم الحساوي وسمير الناصر وأغادير السعيد وسعاد علي وجعفر الغريب وشفيقة يوسف وريماس منصور.

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