بالصور: مي عز الدين تدلل تامر حسني وهكذا ردّ الجمهور

وجهت النجمة مي عز الدين تهنئة خاصة لأشهر أزواجها على الشاشة الكبيرة المطرب تامر حسني، بمناسبة صدور البوستر الرسمي لألبومه الجديد "عمري إبتدا"، واصرت على تدليله باسم الدلع تيمو، كما ذكرته باسمه في سلسلة الأفلام التي جمعتهما "عمر وسلمى"، بعدما دشنت هاشتاق باسم عمر!!

مي نشرت صورة للبوستر الجديد لألبوم "عمري إبتدا" وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك: مبروووووك يا تيمو في انتظاره ، بالنجاح يا رب و أن شاء الله يكسر الدنيا كالعادة يا #عمر!!

جمهور مي لم يفوّت الإشارة وظل يخاطبها في التعليقات باسم سلمى، كما ناشدها أكثر من معجب بالعودة للشاشة الكبيرة وتقديم فيلم جديد مع توأمها تامر حسني.