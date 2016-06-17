مروة محمد: الهجوم علي بسبب المشهد الخادش غير مبرر وهذه رسالتي للشتّامين

ذكرت الفنانة مروة محمد أنّه ليس لها أي علاقة بالمشهد الذي أثار أزمة في حلقة "أبلة مروة" التي قامت ببطولتها ضمن مسلسل "شد بلد" الذي يعرض في رمضان على قناة روتانا خليجية، مبينة أن مخرج العمل عبدالخالق الغانم أكّد على عدم مسؤوليتها عن المشهد أو أي علاقة بكل ما حدث.

وقالت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "الموضوع أخذ أكبر من حجمه بكثير، والمسؤولية تقع على المخرج عبد الخالق الغانم، فعادة عندما يأخذ المخرج اللقطة في أي مشهد أكون على علم بالزاوية التي سيتم التصوير منها، ولكن في هذا المشهد لم أكن أعلم أن المصور التقط المشهد بهذه الدرجة من "الزووم"، ويبدو أن المصور الذي كان في هذا المشهد لم يفهم اللقطة التي كان يريدها المخرج، وفي النهاية هي مسؤولية المخرج".

المخرج عبد الخالق الغانم لـ"سيدتي نت": مروة بريئة من المشهد الخادش و"أنا آسف"

وأشارت مروة إلى أن الموضوع انتهى بالنسبة إليها، مبينة أن الهجوم الذي تعرّضت إليه بسبب هذا المشهد من العمل لم يكن له أي داع ولا أي مبرر لما حدث سوى أن كل من هاجمها وجرح في شخصها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخذ ذنوب في رمضان حسب تعبيرها.

وأوضحت أنها تطل على جمهورها في شهر رمضان المبارك من خلال مسلسلين دراميين، مشيرة إلى أنها بجانب بطولة مسلسل "شد بلد" ويعرض على قناة روتانا خليجية تشارك أيضاً في بطولة المسلسل الحجازي "حارة الشيخ" ويعرض على شاشة mbc وتجسد دور زوجة العمدة في الحارة الحجازية المرأة القوية والمتسلطة ذات النفوذ، وذكرت أنها تشارك كذلك كضيفة شرف مع الفنان عبدالله السدحان في مسلسل "مستر كاش" الذي يعرض على القناة الأولى في التلفزيون السعودي.

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