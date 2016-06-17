أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

موقع يوتيوب يحذف دعاء أنغام "العمر الحقيقي" من دون أسباب

Google+ Print

الجمعة 17-06-2016 17:29

بعد أقلّ من 24 ساعة على طرح المطربة أنغام، لأوّل دعاء دينيّ لها باللهجة المصرية، بعنوان "العمر الحقيقي"، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، قامت إدارة الموقع بحذف الدعاء من دون إبداء أيّ أسباب، في وقت قامت أنغام بحذف رابط الأغنية من حساباتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإبقاء على البوستر الرسمي، من دون تأكيد رفع الدعاء مجدداً، بسبب مشكلة قانونية، قد تشكّل عقبة أمام إذاعته.
الدعاء من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع خالد سليمان، فيما تولى المكساچ والماسترينج طارق مدكور. وتمّ طرحه مساء أمس رسمياً، بعد صدور دعاء مشترك باللهجتين الخليجية والمصرية مع النجمين راشد الماجد ولطفي بوشناق، بعنوان "صلتك بالله"، من كلمات الشاعر الإماراتى علي الخوار، ومن ألحان وإشراف الملحن الكويتي فهد الناصر، ومن توزيع المايسترو ميشيل فاضل.
يُذكر أنّ موقع يوتيوب لا يتدخّل في حذف المقاطع إلا لأسباب تتعلق بشكاوى حقوق الملكية الفكرية؛ فهل تعرّضت أنغام لشكوى كيدية؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي