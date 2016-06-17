موقع يوتيوب يحذف دعاء أنغام "العمر الحقيقي" من دون أسباب

بعد أقلّ من 24 ساعة على طرح المطربة أنغام، لأوّل دعاء دينيّ لها باللهجة المصرية، بعنوان "العمر الحقيقي"، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، قامت إدارة الموقع بحذف الدعاء من دون إبداء أيّ أسباب، في وقت قامت أنغام بحذف رابط الأغنية من حساباتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإبقاء على البوستر الرسمي، من دون تأكيد رفع الدعاء مجدداً، بسبب مشكلة قانونية، قد تشكّل عقبة أمام إذاعته.

الدعاء من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع خالد سليمان، فيما تولى المكساچ والماسترينج طارق مدكور. وتمّ طرحه مساء أمس رسمياً، بعد صدور دعاء مشترك باللهجتين الخليجية والمصرية مع النجمين راشد الماجد ولطفي بوشناق، بعنوان "صلتك بالله"، من كلمات الشاعر الإماراتى علي الخوار، ومن ألحان وإشراف الملحن الكويتي فهد الناصر، ومن توزيع المايسترو ميشيل فاضل.

يُذكر أنّ موقع يوتيوب لا يتدخّل في حذف المقاطع إلا لأسباب تتعلق بشكاوى حقوق الملكية الفكرية؛ فهل تعرّضت أنغام لشكوى كيدية؟