مايا حداد تكشف أسرار نادين نسيب نجيم في "نص يوم"

المشاهدون الذي تابعوا مسلسل "نص يوم" لاحظوا أنّ بطلة العمل نادين نسيب نجيم بالغت في الجرأة في بعض المشاهد، كما في بعض الملابس التي أطلّت بها في بعض الحلقات، وهم عبّروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبما أنّ خبيرة الأزياء والموضة مايا حداد، هي التي أشرفت على إطلالة وملابس نادين في مسلسل "نص يوم"، فقد ردّت على هذه الانتقادات مع "سيدتي نت".

تقول مايا: "عادة أنا أقرأ الشخصية وأختار الملابس التي تناسبها. والملابس التي اخترتها لنادين تناسب الشخصية الشريرة والجريئة التي تقدّمها في مسلسل "نص يوم". وخلال الحلقات المقبلة، سوف يكتشف المشاهد الكثير من المفاجآت التي تبيّن أن ما ترتديه نادين مناسب جداً للشخصية التي تلعبها".

وتابعت مايا: "بعد قراءة النص، أتناقش مع المخرج حول شكل الشخصية، واختيار الملابس ولوك الشعر. وأنا اقترحت أن تقصّ نادين غرّتها وأن تغطّي عينها، لإبراز الجانب الغامض في الشخصية. وفي الحلقات المقبلة، سيُلاحظ المشاهد تغييرات جذرية في اللوك، وسوف يشاهد نادين بالشعر الأشقر والشعر الأحمر".

وعما إذا كان التعبير عن الشخصية الجريئة تفرض بالضرورة جرأة في الملابس، كارتداء الشورت مثلاً، خصوصاً وأنّ هناك من اعتبر أنّ هذا الزيّ لا يتناسب مع أجواء رمضان، قالت مايا: "نادين كانت ترتدي الكولون دائماً، وكان لونه أسود، عندما ارتدت الشورت مع بوط عالي، بما أن المسلسل يعرض في رمضان. إلى ذلك، فإنّ ساقَي نادين رفيعتان وليستا مكتنزتين، ولا تعكسان مظهراً مغرياً. ومع الشورت اخترت لها ملابس محتشمة من الأعلى لتقديمها بشكل لائق، مع الإيحاء بأنّ الشخصية جريئة، التي كان لا بد وأن تبرز في العمل. هي لم تكن جريئة و"مخباية" بل جريئة وواضحة. في بعض المشاهد، ظهرت نادين بأنها تدخّن خفية عن ميّار، ولكننا لم نعرض مشاهد لها وهي تدخّن، لكي لا تكون قدوة سيئة للمشاهد. اختيار ملابس جريئة لنادين في بعض المشاهد، لا يعني أنه شيء صحيح. ومن يتابع المسلسل، يلاحظ أن الجرأة "غلط"، ولكن كان يجب أن تبدو كذلك".

وعن المشاهد التي كشفت عن ساقيها وهي ترتدي روب النوم، أجابت مايا: "في هذه المشاهد لم يظهر أيّ جزء من جسم نادين. خلال التصوير كان يوجد نحو 60 شخصاً، وهي كانت ترتدي تحت قمصان النوم "كومبينيزون" بلون اللحم، مع شورت. كعروس، "ميار" فوجىء بجرأتها، وخلال الحلقات المقبلة، سوف يستعيد هذه المشاهد، وسوف يقول في نفسه أنا لمست جرأتها، ولكنني لم أتمكن من ربط الأمور ببعضها. ولذلك كان من الضروري تجسيد هذه التفاصيل كما شاهدها الجمهور ولكنها مشاهد محدودة. وإذا راقبنا "السوشيال ميديا" سنلاحظ أنّ عدداً كبيراً من النجمات في رمضان، وقبل موعد الإفطار ينشرن صوراً لهن "فيها الكثير من اللحم"، ومن دون أيّ مبرّر منطقيّ لها".

وعن مفاجآت يمكن أن تتحدث عنها بالنسبة إلى الحلقة الأخيرة، قالت: " لا يمكنني أن أقول شيئاً، لأنني وقّعت على تعهد بهذا الخصوص. وكلّ ما يمكنني قوله إنّ النهاية لن يتوقعها أحد. ستكون مفاجِئة وجميلة".

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