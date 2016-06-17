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الشناوي يوضح لـ في الجول حقيقة ' خصم 25% من مستحقاته في الزمالك '

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الشناوي يوضح لـ في الجول حقيقة ' خصم 25% من مستحقاته في الزمالك ' الشناوي يوضح لـ في الجول حقيقة ' خصم 25% من مستحقاته في الزمالك '

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك أن إدارة ناديه لم تقم بخصم 25% من مستحقاته كما أشارت بعض الأنباء في وقت سابق بعد توقيع عقوبة عليه.

وتحدث الشناوي لـFilGoal.com قائلا:"لا توجد أي أزمة بيني وبين مجلس إدارة الزمالك حتى تتم معاقبتي".

وأكمل"ما تردد بشأن 25% من قيمة مستحقاتي لدى الزمالك أمر عار تماما عن الصحة وهو مجرد شائعات فقط".

وكان الشناوي قد انضم لقائمة الزمالك التي سافرت إلى نيجيريا من أجل ملاقاة إنيمبا يوم الأحد في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وتحدث الشناوي في هذا الصدد قائلا:"المباراة ستكون صعبة للغاية".

وأتم"ولكننا سنبذل أقصى ما لدينا من أجل الفوز بها والظفر بالثلاثة نقاط تساعدنا بقوة في بداية مشوارنا في البطولة".

ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية في دوري الأبطال بجوار إنيمبا ووفاق سطيف وماميلودي صن داونز.

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