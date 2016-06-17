دجلة لـ في الجول: كارتيرون إلى النصر السعودي؟ كان يتحدث معنا عن الانتقالات

هل يفاوض النصر السعودي باتريس كارتيرون المدير الفني لوادي دجلة من أجل التعاقد معه خلال الصيف الجاري قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد؟

وانتشرت بعض الأنباء في السعودية حول رغبة النصر في التعاقد مع المدرب الفرنسي ودخوله معه في مفاوضات.

وتحدث حازم خيرت مدير شركة الكرة في وادي دجلة لـFilGoal.com قائلا:"كارتيرون كان في اجتماع معنا يوم الخميس ويتحدث خلاله عن التدعيمات التي يريدها للفريق خلال الموسم الجديد".

وأضاف"كارتيرون رجل مهذب للغاية ولو كان لديه أي نية في الرحيل فأعتقد أنه كان سيقوم بإبلاغنا مباشرة".

وأكمل"حتى لو أراد النصر التعاقد معه فإدارته سوف تتواصل معه في البداية بعيدا عن إدارة دجلة".

وبسؤاله عن هل حدث ذلك التواصل بين النصر وكارتيرون أجاب"من الوارد أن يكونوا تحدثوا معه لكن كما قلت سابقا إن أراد الرحيل فكان سيقوم بإبلاغنا".