بغداد بونجاح لصحيفة جزائرية: الأهلي قدم عرضا لضمي

أكد الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري أن فريق الأهلي المصري قدم عرضا رسميا لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان بونجاح قد ارتبط بالانتقال للأهلي خلال الأيام الماضية وهو ما نفاه رئيس النادي للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي.

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وقال بغداد بونجاح في حوار مع صحيفة لا جازيتا دو فينيس ردا على ارتباطه بالأهلي "نعم هذا الفريق يرغب في ضمي وأنا أشعر بالإطراء".

وأضاف "قدموا عرضا أيضا لكن القرار ليس بيدي فأنا مازلت مع السد القطري وعقدي مستمر معهم، وبناء عليه ليس لدي ما أفعله".

وتابع "خاصة وأن الفريق يود الاحتفاظ بي لذلك الأمر انتهى وأنا باق مع السد".