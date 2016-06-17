في_إفريقيا - من المران.. محمد حلمي يكتفي بساعة واحدة من العمل لسببين

اكتفى محمد حلمي المدير الفني للزمالك بتدريب مدته ساعة واحدة في إطار استعداد الفريق الأبيض لملاقاة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنيمبا في مدينة بورت هاكورت يوم الأحد ضمن الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

حلمي خلال استعداد فريقه للقاء قرر الاكتفاء بساعة واحدة من العمل حتى لا ينال الإرهاق من نجوم الزمالك.

كذلك خشي حلمي من تأثر اللاعبين سلبا بالتدرب على ملعب من الترتان، كون أرضيته قد تتسبب في زيادة إرهاق الفريق.

وطلب حلمي من اللاعبين إكمال العمل في حمام السباحة لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.

وتهطل الأمطار بغزارة في المدينة التي تحتضن اللقاء.