هولاند يؤكد لعباس استمرار جهود فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام

اكد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، لنظيره الفلسطينى محمود عباس استمرار الجهود الفرنسية من اجل عقد مؤتمر دولى للسلام.

واورد بيان للرئاسة الفلسطينية ان هولاند اكد فى مكالمة هاتفية مع عباس دعم بلاده للجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز الدعم الدولى لعملة السلام، وقال إن فرنسا وبالتعاون مع المجتمع الدولى سوف تستمر ببذل كل جهد ممكن لعقد المؤتمر الدولى للسلام.

من جهته، اكد عباس التزامه بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مشددا على وجوب وقف النشاطات الاستيطانية كافة، وأن يكون هناك سقف زمنى للمفاوضات والتنفيذ مع آلية واطار دولى جديد لمتابعة المفاوضات، بحسب المصدر نفسه.

وكانت باريس ارجات الى الصيف اجتماعا وزاريا دوليا كان مقررا فى 30 مايو بحضور عشرين بلدا الى جانب الاتحاد الاوروبى والامم المتحدة، لكن بدون مشاركة الاسرائيليين والفلسطينيين.

ومن شان هذا الاجتماع ان يمهد فى حال نجاحه لقمة دولية تعقد فى النصف الثانى من 2016 بحضور القادة الاسرائيليين والفلسطينيين.

وتعارض اسرائيل بشدة المبادرة الفرنسية وتطالب باستئناف فورى للمفاوضات الثنائية بدون شروط مسبقة.

وانهارت محادثات السلام التى تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين واسرائيل فى ابريل 2014 بعد تسعة أشهر من انطلاقها وتبادل الطرفان الاتهامات بافشالها.