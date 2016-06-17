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ولى ولى العهد السعودى يجرى محادثات مع اوباما

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ولى ولى العهد السعودى يجرى محادثات مع اوباما ولى ولى العهد السعودى يجرى محادثات مع اوباما
اجتمع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى فى البيت الأبيض اليوم الجمعة، لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على الصراعات فى الشرق الأوسط بما فى ذلك الحملة ضد تنظيم داعش.

ويقوم الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى بزيارة للولايات المتحدة تهدف لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين والترويج لخطة تقلص اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

وعبر مسئولون أمريكيون من قبل عن عدم ارتياحهم إزاء الحملة العسكرية التى تقودها ضد الحوثيين فى اليمن والتى تقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إنها أسفرت عن خسائر كبيرة بين المدنيين.

والتقى الأمير محمد أمس الخميس مع مجلس الاقتصاد الوطنى فى إدارة أوباما لمناقشة خطة السعودية لإجراء إصلاحات اقتصادية تقلص اعتمادها على النفط بحلول عام 2030. وعقد الاجتماع بحضور وزير الخزانة الأمريكى جاك لو ووزير الطاقة إرنست مونيز ووزيرة التجارة بينى بريتزكر.

كما التقى الأمير محمد الذى يشغل أيضا منصب وزير الدفاع مع نظيره الأمريكى آشتون كارتر فى مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الخميس.

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مصر 365

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