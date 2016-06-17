رئيس الوزراء التركى: لا نريد توترا مع دول الجوار بعد الازمات مع مصر

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم فى تصريحات نشرت اليوم الجمعة، انه لا يريد توترا دائما مع دول الجوار بعد الازمات مع مصر وإسرائيل وروسيا وسوريا فى السنوات القليلة الماضية.

وتولى يلديريم، احد الحلفاء المقربين من الرئيس رجب طيب اردوغان، رئاسة الوزراء فى مايو الماضى خلفا لـ"أحمد داود أوغلو" الذى قاد سياسة بسط النفوذ التركى فى المنطقة.

ورأى بعض المحللين ان دواد اوغلو مهد لـ"يلديريم" اتباع سياسة خارجية اكثر تصالحا تسمح لتركيا باصلاح العلاقات مع اعدائها والعودة الى سياسة "صفر مشاكل" مع الجيران.

ونقلت صحيفة حرييت قوله فى اول مقابلة مع الصحافيين الاتراك اسرائيل وسوريا وروسيا ومصر ينبغى الا تكون لدينا عداوة دائمة مع تلك الدول المطلة على البحرين الاسود والمتوسط.

وتدهورت العلاقات مع روسيا عندما اسقطت تركيا فى 24 نوفمبر طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية.

واوقفت روسيا انذاك الرحلات السياحية الى تركيا ما الحق اضرارا بالسياحة فى جنوب البلاد الذى يعتمد الى حد كبير على السياح الروس.

واضاف يلديريم علينا ان ننظر الى المشهد الكبير، مضيفا ليس هناك عداوة بين شعبينا. من الممكن العودة الى الايام السابقة بل حتى الارتقاء بعلاقاتنا اكثر.

وتاتى تصريحات يلديريم بعدما بعث الرئيس التركى رجب طيب اردوغان برسالة الى نظيره الروسى فلاديمير بوتين هنأه فيها بالعيد الوطنى الروسى، فى اول اتصال على هذا المستوى الرفيع منذ اسقاط المقاتله.

كذلك، شهدت العلاقات مع مصر أزمات مماثلة فى 2013 إثر الاطاحة بالرئيس محمد مرسى حليف انقرة، وندد اردوغان بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى ما يخص النزاع فى سوريا، تطالب تركيا بإزاحة الرئيس بشار الاسد وترفض محاولات الاكراد الحصول على منطقة حكم ذاتى.

وقال يلديريم إن وحدة اراضى سوريا مهمة بالنسبة الينا.