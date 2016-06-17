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الفلسطينيون يقولون إنهم يتفاوضون على الحدود البحرية مع مصر

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الفلسطينيون يقولون إنهم يتفاوضون على الحدود البحرية مع مصر الفلسطينيون يقولون إنهم يتفاوضون على الحدود البحرية مع مصر
قال الفلسطينيون إنهم بدأوا مفاوضات مع لتحديد حدودهم البحرية التى يمكن أن تستغل مواردها فى خطوة أولى لتحديد الحدود البحرية لدولة فلسطينية.

وقال رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، للصحفيين الجمعة إن هذا يأتى فى إطار بناء هياكل قيام دولة جدية محترمة فى كافة المجالات.

وقال إن الموارد فى منطقة اقتصادية حصرية تحت البحر هى "ثروة الشعب الفلسطينى".

وبعد أن اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو فى أكتوبر 2012، حصلت فلسطين على حقوق طلب عضوية مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات التى أنشئت بموجب معاهدات - ومن بين أكثر من عشرة انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

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