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بالمستندات.. إقرار لجنة فض المنازعات بعودة برنامج «ثوار لآخر مدى»

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برنامج ثوار لأخر المدي

برنامج ثوار لأخر المدي

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة أنباء« ONA »، على مستند ضوئي، يفيد بتوصية لجنة فض المنازعات، بإلغاء قرار وقف برنامج « ثوار لآخر مدى»، على شاشة قناة «القاهرة»، وما يترتب عليه من عودة فريق عمل البرنامج، وصرف كافة مستحقاتهم المالية والمتمثلة في الحوافز واللائحة.

يذكر أن، عصام الأمير كان قد أصدر قرارًا بوقف البرنامج ، بسبب دعوة البرنامج للتظاهر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير .
> البرنامج تقديم المذيعة هبة عز العرب ، وإعداد عصام السعيد، وإخراج هناء مصطفي .

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