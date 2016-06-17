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إفتتاح مسجد «آل مكي » بغنايم أسيوط بالجهود الذاتية

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إفتتاح مسجد «آل مكي » بغنايم أسيوط بالجهود الذاتية إفتتاح مسجد «آل مكي » بغنايم أسيوط بالجهود الذاتية

مبنى محافظة أسيوط
>صورة أرشيفية

افتتح المهندس محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم بجنوب محافظة أسيوط اليوم الجمعة، يرافقه كلاً من المهندس محمد على عمر رشوان عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي الغنايم وصدفا،والشيخ عماد محمد اسماعيل مدير إدارة أوقاف الغنايم، ممثلًا عن الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بمسجد « أل مكي » بمنطقة الغنايم، والذي تم بناؤه بالجهود الذاتية بتكلفة تتجاوز المليون جنيه وملحق به مسجد للنساء .
> ومن جانبه هنأ ممثل وكيل وزارة الأوقاف سكان المنطقة ببناء هذا المسجد الكبير،وإفتتاحه فى هذا الشهر المبارك، مشيراً إلى أهمية دور العبادة التي تعتبر أساس المجتمعات وتساعد في خلق أجيال تعي معنى التدين الحقيقي .

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