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الشيف الشربيني يظهر في إحدي حلقات «القيصر»

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الشيف الشربيني يظهر في إحدي حلقات «القيصر» الشيف الشربيني يظهر في إحدي حلقات «القيصر»

الشيف الشربيني

كتبت – إنجي لطفي

ظهر الشيف الشربيني مذيع الـ” CBC” سفرة، خلال أحداث مسلسل “القيصر”، الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة “ontv ” .
> وظهر الشربيني خلال أحد مشاهد المسلسل، عندما كان الفنان يوسف الشريف والذي يجسد شخصية القيصر، يتعلم طرق طهى الطعام وهو جالسًا في المنزل الذي وفره له الفنان خالد زكى والذي يجسد شخصية قيادة أمنية حيث أعطى الأخير الفرصة للقيصر، أن يمارس حياته بشكل طبيعي مقابل أن يجنده للوصول إلي الجماعات الإرهابية والقبض عليهم .

مسلسل “القيصر”، بطولة يوسف الشريف، و خالد زكي، و ريهام عبد الغفور، و طارق النهري،و أحمد سعيد عبد الغني، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال .

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