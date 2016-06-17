غرق شاب بالشاطئ العام بالغردقة

مراسل ONA

لقي شاب مصرعه غرقًا اليوم الجمعة، أثناء ممارسته السباحة بالشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة، حيث تم انتشال الجثة، ونقلها بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفي الغردقة العام.

وتبين من التحقيقات الآولية أن المجني عليه يدعي “حسين سيد علي” 25 سنة من سوهاج، وأن الشاطئ العام رقم 4 الذي شهد الواقعة تابع للوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وأنه يخلو من أي عمال إنقاذ وغير مجهز للسباحة.

وفور وقوع الحادث تم إخطار الدكتور حسن درويش مدير إسعاف البحر الأحمر حيث تم انتشال الجثة ونقلها بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفي الغردقة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالحادث وتم إخطار النيابة لتستكمال التحقيقات.