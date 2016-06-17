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مؤتمر يول: اللعنة قد تجعلني ألعب بنفسي مع الأهلي.. وهناك لاعب لا يعوض

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مؤتمر يول: اللعنة قد تجعلني ألعب بنفسي مع الأهلي.. وهناك لاعب لا يعوض مؤتمر يول: اللعنة قد تجعلني ألعب بنفسي مع الأهلي.. وهناك لاعب لا يعوض

"عماد متعب لاعب كبير للغاية واستعاد لياقته وسيكون له دورا مؤثرا خلال الفترة المقبلة" هكذا بدأ مارتن يول المدير الفني للأهلي حديثه عن مواجهة زيسكو الزامبي.

ويحل الأهلي ضيفا يوم السبت على زيسكو الزامبي لملاقاته في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مارتن يول في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة بسؤاله عن موقف بعض اللاعبين المشاركة والغيابات التي ضربت فريقه بسبب الإصابات قائلا:"أنا محكوم بعدد معين من اللاعبين في اختيارهم للتشكيل الأساسي أو كبدلاء، وأحمد الشيخ وصالح جمعة وجون أنطوي كل منهم سيحصل على فرصة في الوقت المناسب".

وأضاف"فريقي به العديد من الغيابات الهامة ولكنني أثق في اللاعبين المتواجدين معنا".

وواصل المدرب الهولندي حديثه"استعدنا أحمد حجازي وهو لاعب هام للغاية، ولكننا نفتقد لعبد الله السعيد الذي لا يعوض فهو طريقته مختلفة عن الآخرين".

وأكمل"فعبد الله يلعب في مركز اللاعب رقم 10 بطريقة مميزة".

وواصل"أتمنى من اللاعبين المتواجدين حاليا الاجتهاد للمشاركة في المباراة".

وعن كثرة الإصابات في الأهلي في ظل غياب السعيد وماليك إيفونا وعمرو جمال علق ضاحكا "هذه لعنة تطاردنا".

وأتم "بسبب تلك اللعنة قد أشارك بنفسي كلاعب خلال المباريات".

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