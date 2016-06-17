دراسة أمريكية: المضادات الحيوية تقتل البكتيريا الجيدة بالمعدة وتعزز نمو الفيروسات

عندما يولد الأطفال، تمتلئ أجسادهم بالبكتيريا الجيدة "microbiomes" التى لا تعد ولا تحصى والتى تلعب دورا حاسماً فى صحتهم فى المستقبل، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه البكتيريا النافعة تتأثر بالسلب عند استخدام المضادات الحيوية.

وقال الدكتور مارتن بليزر، مدير برنامج “Human Microbiome” فى المركز الطبى لانجون بجامعة نيويورك، إن البكتيريا النافعة مهمة حقاً فى تطور الطفل بشكل طبيعى" ونحن نفعل الأشياء التى تدمرها مثل تناول المضادات الحيوية وسوء التغذية التى ترفع من فرص الإصابة ببكتيريا السالمونيلا".

وأوضح الدكتور آنى هوين أستاذ علم الأوبئة والعلوم الطبية الحيوية فى كلية جيزل الطبية فى دارتموث، أن هذه الكائنات الحية النافعة تساعد على هضم الطعام وتدريب جهاز المناعة ومهاجمة الميكروبات المسببة للمرض.

وأشار بليزر إلى أن الأبحاث السابقة ربطت بين الولادة القيصرية والمضادات الحيوية وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى والسمنة والربو.

ويوصى الأطباء بالرضاعة الطبيعية لتجنب الإصابة بالأمراض وتقوية المناعة.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى السادس من شهر يونيو الجاري.

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