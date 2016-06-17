محافظ بني سويف يقوم بجولة تفقدية لمواقع البناء والهدم والقمامة

تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز، عددًا من المواقع التي تم رفع مخلفات البناء والهدم والقمامة منها، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومديرية الطرق والنقل ومشروع النظافة.

ورافق المحافظ خلال جولته كلًا من اللواء خالد سيد أحمد رئيس المدينة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، فضلًا عن مدير مشروع النظافة.

ووجه “حبيب”، ببحث امكانية استغلال هذه الأماكن في تدعيم الخدمات والمرافق، بما يخدم الصالح العام واتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية في هذا الشأن.