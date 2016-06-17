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قافلة دعوية لأوقاف الإسكندرية بمساجد محرم بيك

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قافلة دعوية لأوقاف الإسكندرية بمساجد محرم بيك قافلة دعوية لأوقاف الإسكندرية بمساجد محرم بيك
نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية بمساجد محرم بك، برئاسة الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة وأدى صلاة الجمعة وعقد لقاء جماهيريا موسعا عقب الصلاة مع شباب وأهالى قرية أبيس الأولى والقرى المجاورة، وذلك بحضور قيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية والسادة أعضاء مجلس النواب، وقد لاقت القافلة نجاحا كبيرا من أهالى وشباب أبيس الأولى، وتأتى القافلة والخطبة تحت عنوان (أثر الصدقة فى رمضان).

وأكد وكيل الأوقاف بالإسكندرية على فضل الصدقة فى رمضان ودعا إلى ضرورة التكافل الاجتماعى فى هذا الشهر الفضيل، وإلى ضرورة أن تذهب الصدقات إلى مستحقيها وحذر من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهذا الشهر فى الحصول على الصدقات دون وجه حق قائلا: إن المستحقين للصدقات متعففين لا يسألون الناس أما من امتهنوها فإن حسابهم عند الله كبير واختتم لقائه بدعوة جميع أطياف الأمة إلى إستغلال هذه الأيام فى توجيه صدقاتهم وزكاة مالهم إلى المشروعات القومية التى تجرى على قدم وساق لبناء وطننا الغالى العزيز.

وتأتى القافلة الدعوية ضمن خطة الدعوة فى شهر رمضان، والذى يشهد تواجد مكثف لرجال الأوقاف بجميع المساجد والزوايا بالإسكندرية.


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