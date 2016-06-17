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أسطورة الكرة التركية مهدد بالسجن 4 سنوات بعد شتمه «أردوغان»

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أسطورة الكرة التركية مهدد بالسجن 4 سنوات بعد شتمه «أردوغان» أسطورة الكرة التركية مهدد بالسجن 4 سنوات بعد شتمه «أردوغان»

هاكان سوكور – أرشيفية

يُواجه هاكان سوكور نجم كرة القدم التركية السابق، خطرعقوبة السجن 4 سنوات في المحاكمة التي بدأت الخميس في اسطنبول، بـعد اتهامه بـ”سب” الرئيس رجب طيب اردوغان، حسبما ذكرت وكالة دوغان التركية.

وطالبت نيابة منطقة باقرقوي في اسطنبول، بالسجن بين عام و 4 أعوام، ضد صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، لـ”شتمه” أردوغان على تويتر في فبراير الماضي، قبل إزالة هذه التغريدات.

وكان “سوكور”هو من سجل أسرع هدف في كأس العالم، حيث سجل الهدف الأول في مرمى كوريا الجنوبية التي استضافت مع اليابان نسخة 2002، بعد مرور 10.8 ثوانٍ فقط في مرمى كوريا الجنوبية، في مباراة المركز الثالث التي انتهت بفوز تركيا 3-2.

وانتخب “سوكور” المقرب من الزعيم الإسلامي فتح الله غولن، في 18 يونيو 2011 نائبًا في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، لكنه تحول إلى نائب مستقل في ديسمبر 2013، لمعارضته حملة أردوغان ضد حركة غولن.

وغاب “سوكور” عن الجلسة الأولى، لوجوده في الولايات المتحدة حسب مُحاميه علي اونور غونتشل، فتأجلت المحاكمة إلى اليوم، ونفى قبل أشهر أن يكون رحل إلى الولايات المتحدة بشكل نهائي، مؤكداً أنه قصدها “لتعلم اللغة الإنجليزية”.

وأمضى “سوكور”، معظم مسيرته الرياضية في نادي غلطة سراي وأحرز معه الدوري التركي 8 مرات، وكأس الاتحاد الأوروبي، يوروبا ليغ حالياً في 2000، وسجل مع 51 هدفاً في 112 مباراة بين 1992 و2008.

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