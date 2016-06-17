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البرلمان العربي يشيد بجهود البحرين فى حماية الأمن القومي

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البرلمان العربي يشيد بجهود البحرين فى حماية الأمن القومي البرلمان العربي يشيد بجهود البحرين فى حماية الأمن القومي

رئيس البرلمان العربى - صورة أرشيفية

 ثمن أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بالجهود المتميزة التي تقوم بها الأجهزة فى مملكة البحرين للتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تقوم بها الأيادي الإرهابية الخبيثة  .

وقال الجروان إن الدور الذي تقوم به مملكة البحرين في التصدي والدفاع عن الأمة العربية من البوابة الشرقية المصدرة للإرهاب والطائفية، دور عظيم ومشرف كما أشاد بالجهود التى تبذل من جانب  الملك حمد بن عيسى آل خليفة  فى حفظ الأمن فى البحرين .

و أكد رئيس البرلمان العربي على قوة وحزم البحرينية في التصدي للتداخلات الاقليمية وملاحقة الارهابيين، وكذلك  جهود الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، كما أدان الجروان كافة أشكال التدخل الخارجي في شئون  مملكة البحرين وفي الشؤون العربية الداخلية بشكل عام.

وتسائل الجروان مخاطبًا المجتمع الدولي ” إلى متى يتم السكوت عن مثل هذه التدخلات السافرة في شؤون الدول  ونحن في القرن الواحد والعشرين” كما استغرب استمرار إنجراف ضعفاء النفوس خلف هذا المستنقع الخبيث.

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