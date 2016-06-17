العراق: مقتل والى داعش بدجلة نتيجة قصف لطيران التحالف

أكد جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان العراق مقتل والى دجلة فى تنظيم "داعش" الإرهابى ومساعده بقصف لطيران التحالف الدولى فى قضاء الشرقاط فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وذكر جهاز مكافحة الارهاب، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، ان طائرات التحالف الدولى استهدفت أمس الخميس فى قضاء الشرقاط أحد كبار القادة فى داعش "أحمد مصلح فرج الجبورى" الذى يشغل منصب والى دجلة، مع مساعده "على سليم كمر الجبورى".

وتمكنت قوات "البيشمركة" الكردية من استعادة السيطرة على ثلاث قرى بقضاء "طوز خورماتو" بصلاح الدين شمالى العراق ، التى شهدت اشتباكات مع عناصر داعش الذى هاجم مسلحوه الليلة الماضية قوات الشرطة المحلية والحشد الشعبى.

وأشارت مصادر عسكرية كردية إلى أن داعش فجر ثلاث سيارات مفخخة، واشتبك مع البيشمركة، مما أسفر عن مقتل 23 إرهابيا وتدمير آليات وسيارات تابعة للتنظيم، ومقتل ثلاثة من جنود البيشمركة وإصابة آخرين بجراح.

من جهة اخرى، أحكمت قوات ‫"مكافحة الإرهاب‬" العراقية تطويق مستشفى الفلوجة‬ العام بحى نزال وسط المدينة وتجرى عملية عسكرية للسيطرة على المستشفى.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب العراقى صباح النعمان فى تصريح صحفى، إن عملية السيطرة على حى نزال اليوم استغرقت ساعتين فقط وان القوات تحكم حصار مستشفى الفلوجة العام وتحرص على عدم الإضرار بالمدنيين والحفاظ على البنى التحتية بمناطق الاشتباك.

واضاف: أن داعش فقد السيطرة بالفلوجة وتم الحاق خسائر كبيرة بكتيبة "الانغماسيين" التى يعتمد عليها التنظيم فى عملياته الخاصة، مشيرا إلى أن التنظيم أعدم الكثير من عناصره الفارين من ساحة القتال.