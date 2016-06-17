افتتاح مسجد "آل مكى" بالغنايم فى أسيوط بتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية

افتتح المهندس محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم بجنوب محافظة أسيوط اليوم الجمعة، يرافقه المهندس محمد على عمر رشوان عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى الغنايم وصدفا، والشيخ عماد محمد إسماعيل مدير ادارة أوقاف الغنايم ممثلاً عن الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية والدينية مسجد "آل مكى" بمنطقة الغنايم بحرى بمدينة الغنايم، والذى تم بناؤه بالجهود الذاتية بتكلفة تتجاوز المليون جنيه وملحق به مسجد للنساء.

ومن جانبه، هنأ ممثل وكيل وزارة الأوقاف سكان المنطقة ببناء هذا المسجد الكبير وافتتاحه فى هذا الشهر المبارك، مشيرًا إلى أهمية دور العبادة التى تعتبر أساس المجتمعات وتساعد فى خلق أجيال تعى معنى التدين الحقيقى والوسطية.

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية يفتتح مسجدا بشبرا بتكلفة 400 ألف جنيه

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