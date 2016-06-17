ضبط 15 قضية تموينية بحملة لضبط الأسعار بسوهاج

أكد اللواء أحمد أبوالفتوح ، مدير أمن سوهاج، فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بضرورة مكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

شنت إدارة مباحث التموين حملة برئاسة اللواء نائب المدير، وإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى، وقيادة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، اليوم الجمعة وأسفرت عن ضبط 15 قضية تموينية، منها ضبط "أيمن. أ. ج" 39 عاما، صاحب مصنع ملابس داخلية، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته مصنعا بدون ترخيص، وحيازته سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود سجل صناعى وتم ضبط " 6 " ماكينة خياطة، و" 1 " ماكينة قص شريط، و"1 " مقص ، و"100 " كجم أستيك عريض، و" 25 " لفة إستيكر، و"750 " كجم ثوب ملابس داخلية، و"1835" قطعة شورت رجالى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط "جمال. ف. ن. ا" 44 عاما، صاحب محل مستحضرات تجميل، ويقيم دائرة مركز طما لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر- وتم ضبط " 244 " عبوة مستحضرات تجميل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين، وضبط "محمد. ع. ع" 36 عاما، صاحب محل بقالة ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بيع سجاير، بأزيد من السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3996 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016.

وأوضح المدير أن الحملة أنهت أعمالها بضبط "3" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتان إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،"5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتين عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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