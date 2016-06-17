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محافظ بنى سويف يوجه باستغلال أماكن تراكم المخلفات فى دعم الخدمات والمرافق

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محافظ بنى سويف يوجه باستغلال أماكن تراكم المخلفات فى دعم الخدمات والمرافق محافظ بنى سويف يوجه باستغلال أماكن تراكم المخلفات فى دعم الخدمات والمرافق
تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، عددا من المواقع التى تم رفع مخلفات البناء والهدم والقمامة منها من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ومديرية الطرق والنقل ومشروع النظافة.

ووجه حبيب، ببحث امكانية استغلال هذه الأماكن فى تدعيم الخدمات والمرافق بما يخدم الصالح العام واتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية فى هذا الشأن.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء خالد سيد أحمد رئيس المدينة والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ،فضلا عن مدير مشروع النظافة.

محافظ بنى سويف يوجه باستغلال اماكن تراكم المخلفات فى تدعيم الخدمات والمرافق (1)

محافظ بنى سويف يوجه باستغلال اماكن تراكم المخلفات فى تدعيم الخدمات والمرافق (2)

محافظ بنى سويف يوجه باستغلال اماكن تراكم المخلفات فى تدعيم الخدمات والمرافق (3)


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