بالصور.. الدعوة السلفية بالإسكندرية تنهى خصومة ثأرية بمنطقة الكافورى

أنهت الدعوة السلفية بالإسكندرية خصومة ثأرية بين عائلتى، الحووشى، وناصر الزيطة، من منطقة الكافورى، وعقد الصلح بين العائلتين الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، فى حضور أهالى المنطقة.

وقال " الهوارى"، خلال كلمته، إن الإسلام يحرص على تحقيق العفو بين الناس ونشر الأخوّة بينهم، وحذر من الغلّ والكراهية، مطالبا بضرورة نزعهما من القلوب.

وأكد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، فى بيان الدعوة على دور "العفو" فى تحقيق الاستقرار المجتمعى، ونشر الأمن بين أبناء الوطن، وأن فى ذلك حفظ لمقدرات البلاد، مشيرا إلى أن ثواب من يقوم بالإصلاح بين الناس، الأجر العظيم الذى يعدّه الله عز وجل له".

يأتى هذا حرصًا من الدعوة السلفية على المشاركة القوية فى الإصلاح المجتمعى، والعمل على استقرار الوطن، وسلامة أمنه، ووحدة أبنائه يدًا واحدة للنهوض بالوطن، ووقف كل ما يهدّد سلامته وزعزعة استقراره.

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