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مصرع سيدة وإصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين برأس سدر

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مصرع سيدة وإصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين برأس سدر مصرع سيدة وإصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين برأس سدر
لقت سيدة مصرعها وأصيب خمسة آخران فى حادث تصادم سيارة برأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا بالحادث من مامور قسم شرطة رأس سدر وانتقل إلى مكانه رئيس المباحث حيث تبين تصادم السيارتين 28518 ملاكى الاسماعلية وسيارة رقم 726 ع م ن على بعد 5 كيلو متر من راس سدر اتجاه موسى مما ادى إلى مصرع حنان احمد وهبة 53 الاسماعلية واصابة نسيم ايهاب نسيم 25سنة الشرقية ومصطفى ايهاب نسيم 12 سنة شرقية ومحمد خالد جودة 14 شرقية وعزت نبيل البوشى 14 سنة القاهرة ونقيب ماذن امين 25 القاهرة وخالد هاشم عبد الكيف 25 سنة الاسماعلية وجميعهم مصابين جروح بالراس وسجحات واشتباه ما بعد الارتجاج .

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى راس سدر وتحت اشرف الدكتور خالد ابوهاشم مدير مرافق الاسعاف المدن القناه وسيناء والدكتور محمد سعودى نائب مدير مرافق الاسعاف بالمحافظة واخطرت النيابة العهامة التى تولت التحقيق.


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