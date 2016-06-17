لجنة التحقيق بحادث الطائرة المنكوبة تتسلم جهازي محادثات كابينة القيادة

استلمت لجنة التحقيق الفني في حادث الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت فى مياه البحر المتوسط منتصف الشهر الماضى جهازي مسجل محادثات كابينة القيادة “CVR”، ومسجل معلومات الطائرة “FDR” من النيابة العامة، وذلك بعد انتشالهما من موقع العثور على حطام الطائرة.

وأوضحت اللجنة في بيان اصدرته أنه جارى نقل الجهازين إلى مقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني لبدء عملية فحصهما تمهيدًا لاستخراج ما بهما من معلومات.

وأشارت اللجنة إلى أن تحليل البيانات قد يستغرق عدة أسابيع، وفى حال كانت وحدة الذاكرة بالجهازين فى حالة جيدة فسيتم البدء فورًا فى تفريغ محتوياتهما فى معامل الادارة المركزية لحوادث الطيران، أما إذا كان هناك تلف بسيط فى احداهما أو كلييهما فسيتم اتخاذ اللازم نحو اصلاح هذا التلف محليًا، وعند وجود تلف جسيم فستتم اجراءات الإصلاح بالخارج بمعرفة لجنة التحقيق.

تجدر الإشارة الى أن التحقيق الفني فى الحادث لا ينتهى عند استخراج المعلومات من الصناديق المنتشلة، وبالرغم من أهمية تلك البيانات إلا إنها تعد جزءًا من التحقيق في سياقه الكامل.

أ ش أ