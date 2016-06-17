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أحمد فهمي متهم بقتل إبنة صبري فواز في «الميزان»

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أحمد فهمي متهم بقتل إبنة صبري فواز في «الميزان» أحمد فهمي متهم بقتل إبنة صبري فواز في «الميزان»

الفنان أحمد فهمي

كتبت – إنجي لطفي

أمر الضابط خالد الذي يجسده الفنان باسل خياط، بالقبض على الفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية المذيع عمرو أمين، عقب العثور على السلسلة الخاصة بـ”لينا” إبنة الفنان صبري فواز، وذلك ضمن أحداث مسلسل “الميزان”.

وبات “فهمي” متورطًا في قتل إبنة صبري فواز، بعد العثور على السلسلة الخاصة بها، ليثير العمل العديد من التساؤلات حول من وضعها ، وهل لعمرو أمين علاقة بمقتل لينا.

مسلسل”الميزان”، بطولة غادة عادل، وباسل خياط، وأشرف زكي، سناء شافع، ومحمد فراج، ومن تأليف بهاء دويدار ومن إخراج أحمد خالد موسي.

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