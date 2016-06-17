السيطرة على حريق كابل كهرباء بمنطقة المرج دون اصابات

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالقاهرة، من السيطرة على حريق بكابل كهرباء بمنطقة المرج، دون وقوع أى إصابات، حيث انتقلت سيارتى إطفاء وتمت عملية الإخماد.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى كابل كهرباء بمنطقة المرج، وعلى الفور أنتقلت سيارات الإطفاء الى المكان و الفريق المرافق لها وتم محاصرة النيران من كافة الإتجاهات، وتم منع وصولها للمجاورات وتم إخماد الحريق.

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