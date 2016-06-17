أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق كابل كهرباء بمنطقة المرج دون اصابات

Google+ Print
السيطرة على حريق كابل كهرباء بمنطقة المرج دون اصابات السيطرة على حريق كابل كهرباء بمنطقة المرج دون اصابات
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالقاهرة، من السيطرة على حريق بكابل كهرباء بمنطقة المرج، دون وقوع أى إصابات، حيث انتقلت سيارتى إطفاء وتمت عملية الإخماد.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى كابل كهرباء بمنطقة المرج، وعلى الفور أنتقلت سيارات الإطفاء الى المكان و الفريق المرافق لها وتم محاصرة النيران من كافة الإتجاهات، وتم منع وصولها للمجاورات وتم إخماد الحريق.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/16/رجال-الإطفاء-يعيدون-مريضًا-بالسمنة-من-المستشفى-لمنزله/2764906#' target='_blank'>رجال الإطفاء يعيدون مريضًا بالسمنة من المستشفى لمنزله

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365