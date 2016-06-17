تعرف على الفيتامينات والمعادن التى يفتقدها جسمك أثناء الصيام وطرق تعويضها

رغم الفوائد الكثيرة لشهر رمضان وفترات الصيام الكثيرة إلا أن هناك بعض الأفراد يصيبهم مختلف الأمراض بسبب الصيام نتيجة لنقص العديد من الفيتامينات والمعادن من أجسامهم.

ويؤكد الدكتور "أسامة فكرى" رئيس قسم التغذية الاكلينيكية بمستشفى دار الشفاء وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد، على أن هناك الكثير من الفيتامينات والمعادن التى تفتقدها أجسامنا بسبب الصيام فترة طويلة، قائلا: "هناك فيتامينات ومعادن تخرج من أجسامنا بسبب الامتناع عن الطعام والشراب لفترات طويلة ومن أهم هذه المعادن "E، D، A، C" بالإضافة إلى الحديد واللايكوبين والكالسيوم".

وأضاف: "تعويض ما نفقده هو الخطوة الوحيدة التى تحمى أجسامنا من مضاعفات نقص كل هذه الفيتامينات والمعادن من أجسامنا عن طريق تناول الخضروات والفواكه التى تحتوى عليها بالكميات التى يحتاجها الجسم، ومن المعروف أن نقص الحديد فى الجسم يسبب الأنيميا بكل درجاتها وهناك أطعمة كثيرة تحتوى على نسب عالية من الحديد يمكن تناولها لتعويض ما يفتقده الجسم منها مثل السبانخ والفاصوليا الجافة والعسل الأسود والعدس".

أما فيتامين A فهو متوفر فى زيت كبد السمك، صفار البيض، اللحم، منتجات الزبد، وفى الفواكه ذات اللون البرتقالى أو الأصفر، وتعد البطاطا من مصادر فيتامين A وكذلك الجزر والقرنبيط والطماطم.

وأشار الدكتور أسامة إلى أن صبغة اللايكوبين متوفرة فى البطيخ وهو من الفواكه الصيفية المنتشرة حاليا والتى يمكن أن نتناولها بكثرة، وهو عبارة عن الصبغة ذات اللون الأحمر وهى مضادة للأكسدة تساعد على خفض نسب الإصابة بعدد من أنواع السرطانات.

وأضاف: "لابد أن تهتم الأم بتعويض ما يفتقده جسم أطفالها مع بداية صيامهم حتى لا يؤثر على بناء أجسامهم، وبسبب الحر الشديد الذى نعيشه هذه الأيام على الأمهات عدم الضغط على أطفالها فى صيام عدد طويل من الساعات حتى لا يفقدوا الكثير من السوائل".

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