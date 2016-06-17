FDA تحذر: دواءان مشهوران لعلاج السكر من النوع 2 يسببان قصورا كلويا حادا

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من عقارين مشهورين لعلاج مرض السكر من النوع الثانى لتسببهما فى ارتفاع خطر إصابة الكلى الحاد.

وأوضح التقرير أن الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكر من النوع 2 التى تحتوى على المادة “Canagliflozin”, “Dapagliflozin”، تسبب قصورا كلويا حادا.

وأشار الباحثون أن هذه الأدوية تستخدم مع اتباع نظام غذائى وممارسة التمارين الرياضية لخفض نسبة السكر فى الدم لدى البالغين الذين يعانون من داء السكرى من النوع 2.

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير، “FDA”على استخدام عقار “canagliflozin” فى مارس عام 2013، وعقار “Dapagliflozin”، فى يناير 2014، ومنذ ذلك الوقت وحتى أكتوبر عام 2015، تم الإبلاغ عن 101 حالة تعانى من قصور كلوى حاد للمرضى الذين استخدموا أى من العقارين.

وفى هذه الحالات، وجد الباحثون أن ما يقرب من نصف المرضى عانوا من إصابات الكلى الحادة فى غضون شهر واحد من بداية الدواء، والبعض منهم تقل أعمارهم عن 65 عاماً، وتحسنت حالتهم بعد التوقف عن الدواء.

>وقد نشرت نتائج التقرير مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Medscape”.

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