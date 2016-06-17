الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي ومغبرا أحيانا على بعض المناطق مع احتمال تكون السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر مع ارتفاع آخر فى درجات الحرارة.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا ظهرا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع إحتمال تشكل الضباب الخفيف / الضباب خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10- 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 39 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و26 دقيقة.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 46 30 90 20 .

> دبي 45 31 70 15 .

> الشارقة 46 30 75 20.

> عجمان 45 31 75 15.

> أم القيوين 44 31 70 20 .

> رأس الخيمة 45 30 75 15 .

> الفجيرة 36 30 85 30.

> العين 47 28 55 15 .

> ليوا 44 29 90 20 .

> الرويس 43 29 90 25 .

> السلع 43 29 95 25.

> دلما 39 28 85 30 .

> طنب الصغرى 37 30 85 30 .

> طنب الكبرى 37 30 85 30 .

> أبوموسى 37 30 85 35.

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