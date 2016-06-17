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لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية تتسلم الصندوقين الأسودين

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل««ONA :
> أعلنت لجنة التحقيق الفنى، فى حادث الطائرة المصرية المنكوبة A320 التى سقطت فى مياه البحرالمتوسط منتصف الشهر الماضى ، عن إستلام جهازى مسجل محادثات كابينة القيادة (CVR)  ومسجل معلومات الطائرة( FDR)  من النيابة العامة ، وذلك بعد إنتشالهما من موقع العثور على حطام الطائرة .

وقالت اللجنة في تصريح صحفي، إنه جارى نقل الجهازين إلى مقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى، لبدء عملية فحصهما تمهيدًا لإستخراج ما بهما من معلومات، مضيفة أن تحليل البيانات يستغرق عدة أسابيع ، وذلك فى حالة كون وحدة الذاكرة بالجهازين فى حالة جيدة .

وأضافت، أنه سيتم البدء فى تفريغ محتوياتهما فورًا فى معامل الادارة المركزية لحوادث الطيران، وإذا كان هناك تلف بسيط فى إحداهما أو كليهما ، سيتم إتخاذ اللازم نحو اصلاح هذا التلف محليا ، وعند وجود تلف جسيم يتم اجراءات الإصلاح بالخارج بمعرفة لجنة التحقيق .

وتجد الإشارة الى أن التحقيق الفنى فى الحادث لا ينتهى عند استخراج المعلومات من الصناديق المنتشلة ، وبالرغم من أهمية تلك البيانات الأ إنها تعد جزء من التحقيق فىسياقه الكامل .

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