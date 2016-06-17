دقيقة حداد في بطولة كوينز للتنس على مقتل «كوكس»

شهدت بطولة كوينز للتنس المقامة حالياً في بريطانيا، اليوم الجمعة، وقوف دقيقة حداد على نائبة حزب العمال، جو كوكس، التي اغتيلت أمس بإطلاق نار.

ووقفت اللاعبة الكرواتية، مارينا سليتش، برفقة اللاعب الأمريكي، ستيف جونسون، دقيقة حداد على ملعب سنترال كلوب بجنوب غرب العاصمة البريطانية لندن، على النائبة القتيلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

يشار إلى أن كوكس، توفيت أمس الخميس، بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة بجراحها بعد أن تعرضت لإطلاق نار وطعن على يد أحد الأشخاص.

ونكست الأعلام البريطانية اليوم في مقر البرلمان، فيما لا تزال التحقيقات بشأن الحادث جارية.