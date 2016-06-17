جابر نصار يدعو طالبا مسيحيا للسحور بجامعة القاهرة: كلنا طينة واحدة

دعا الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الطالب ميتا عيسى بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، للسحور الجماعى بجامعة القاهرة المقرر له 17 رمضان.

ونشر نصار المحادثة بينه وبين الطالب على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك"، حيث طالب مينا رئيس جامعة القاهرة، بحضور السحور الجماعى مع الطلاب المسلمين، قائلا:" دكتور جابر أنا مسيحى ينفع أجى مع أصحابى السحور"، فرد نصار" مفيش عندنا مسلم ومسيحى، كلنا طينة واحدة، أعياد مسلمين ومسيحيين كلنا واحد، وأنا بوجهلك دعوة شخصية ولازم أتصور معاك".

يذكر أن جامعة القاهرة ستنظم سحورا جماعيا للطلاب 17 رمضان، أمام قبة الجامعة بحضور عدد من الفنانين والفقرات الغنائية.

حواوشى وفطير مشلتت فى قائمة سحور جابر نصار لطلاب جامعة القاهرة