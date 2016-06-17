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"الأعلى للجامعات" يعلن دخول 10 كليات جديدة فى تنسيق العام الجديد

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"الأعلى للجامعات" يعلن دخول 10 كليات جديدة فى تنسيق العام الجديد "الأعلى للجامعات" يعلن دخول 10 كليات جديدة فى تنسيق العام الجديد
أعلن الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن دخول 10 كليات جديدة فى سباق التنسيق للثانوية العامة لعام 2016/2017.
>وهذه الكليات هى صيدلة المنوفية، وسياسة واقتصاد السويس، وسياحة وفنادق بنى سويف، والألسن كفر الشيخ، ضمن الكليات العشر التى ستدخل سباق التنسيق للعام الجامعى الجديد، بالإضافة لعدد آخر من الكليات يتم الآن التأكد من جاهزيتها واستعدادها للدراسة.

وأضاف حاتم فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش التقرير النهائى لورشة العمل بشأن تحديد مصير نظام التعليم المفتوح، باجتماعه الهام الإثنين المقبل، بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مناقشة تقرير قواعد القبول بالجامعات واستعدادات مكتب التنسيق للعام الجامعى المقبل.

وأكد أمين الأعلى للجامعات، أنه سيتم وضع قواعد جديدة لقبول طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجامعات، بحيث يستطيع الطالب الترشح للكلية وفقا للحد الأدنى بها دون قيود أو حظر دخولهم بسبب الإعاقة، على أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية بالكلية للنظر فى حالتهم وطبيعة الإعاقة، وتحديد مدى تلاءمها مع الدراسة.


>مصادر: انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 27 يوليو المقبل
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