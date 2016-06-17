الرئيس يشيد بجهد القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناء الدولة الحديثة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التهنئة لرجال القوات المسلحة وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا انه سيظل يوماَ عظيما فى تاريخنا العسكرى والوطنى ورمزا لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة ، ليتحقق اكبر انتصار عسكرى للمصريين فى العصر الحديث، جاء ذلك خلال لقائه بقادة القوات المسلحة عقب ادائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجهد الذي تبذله القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدا ان هذا الجهد لايقل أهمية عن النصر الذى حققته القوات المسلحة من اجل تحرير الأرض والحفاظ على استقرار الدولة وان الشعب المصرى يقدر لقواته المسلحة هذا الدور العظيم، مشيدا بدور القوات المسلحة فى المساهمة فى المشاريع التنموية الكبرى بجانب الوزارات المعنية بالدولة من أجل تحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

ووجه رئيس الجمهورية التحية لجيل النصر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل مع الشعب المصرى العظيم على قلب رجل واحد حتى تستعيد مصر مكانتها بين الامم.

بالفيديو..الرئيس السيسى يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة

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