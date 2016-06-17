تجديد حبس مدرب كونغ فو اعتدى 10مرات جنسيا على طالب بالغربية 15 يومًا

قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية تجديد حبس المتهم "هـ.ع" 35سنة مدرب كونغ فو مقيم قرية شونى مركز طنطا 15يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهم فيها بالتعدى جنسيا أكثر من 10مرات على طالب داخل صالة الألعاب الخاصة به مقابل حلوى و5جنيهات، مع عرض المجنى عليه على الطب الشرعى.

وكان المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز شرطة طنطا، والرائد أحمد عبد الستار معاون مباحث المركز، تحت إشراف المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا وقطور بمحافظة الغربية، تمكنا من القبض على "المتهم"، ويعمل مدرب كونغ فو مقيم قرية شونى مركز طنطا، بعد قيامه بالاعتداء جنسيا 10مرات على طالب داخل صالة الألعاب الخاصة به مقابل 5 جنيهات وحلوى. وحاول الطالب أكثر من مرة عدم الذهاب للمتهم، خشيه أن يتكرر معه ما حدث إلا أن والده كان يصر على ذهابه ليتعلم الفنون القتالية حتى قام بإبلاغ والدته بما حدث له.

وكان المجنى عليه "أحمد" قد قام بإبلاغ والدته بما فعله معه المدرب وقامت بإبلاغ زوجها "خالد.ا.خ" 44 سنه سائق ومقيم قرية شونى مركز طنطا، والذى أسرع لمركز شرطة طنطا ليتقدم ببلاغ أمام العقيد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا يحمل رقم 23019جنح، يتهم فيه "هـ.م.ع" 35 سنة مدرب ألعاب قتالية بالتعدى على نجله جنسيا داخل صاله الألعاب الخاصه به وهتك عرضه أثناء التدريب.

وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وجه بسرعة تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، قاده المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا وقطور، وتمكن المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد أحمد عبد الستار معاون المباحث، من ضبط المتهم، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأن المتهم اعتدى على الضحية 10مرات، وكان يقوم بعرض أفلاما إباحية على الطالب أثناء تواجده بصالة الألعاب الخاصة به، ثم بعد ذلك يعتدى عليه جنسيا وبعد أن ينتهى من جريمته يعطيه الحلوى ومبلغ 5 جنيهات.

كما كشفت التحريات أن الضحية كان يرفض الذهاب للمتهم خوفا من أن يتكرر معه ما فعله به، ولكن والده كان يصر على ذهابه، وفى آخر مرة أخبر والدته بما يحدث له، وقاموا بإبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمه التحقيقات، وقررت النيابة تجديد حبسه 15يوما على ذمة القضية.

القبض على مدرب كونغ فو اعتدى جنسيا على طالب 10 مرات بالغربية