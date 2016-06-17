وزارة الهجرة العراقية: نعمل لإيصال المساعدات للأسر النازحة من الفلوجة

بذلت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية جهودا كبيرة لإيصال المساعدات اللازمة للأسر النازحة من الفلوجة، والعمل على إيصالها فى أسرع وقت إلى مخيمات "عامرية الفلوجة" جنوبا، وجزيرة الحبانية والخالدية غربا، من أجل تذليل الصعوبات التى تواجه النازحين.

وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد خلال إشرافه اليوم الجمعة، على عملية تحميل المساعدات الغذائية والعينية من مخازن الوزارة لإيصالها إلى نازحى الفلوجة، إن فرق الوزارة فى بغداد والأنبار فى حالة استنفار، وأن هناك موجة نزوح كبيرة تجاه عامرية الفلوجة والخالدية.

وأضاف أن الوزارة وضعت كافة كوادرها فى حالة تأهب من أجل إيصال المساعدات اللازمة للأسر النازحة، فضلا عن تهيئة المخيمات ونصبها لإيوائهم، مشيرا إلى أنه تم تحميل 18 شاحنة بالمساعدات اللازمة للأسر النازحة لإيصالها خلال ساعات إلى مخيمات النازحين والعمل على تهيئة 15 شاحنة أخرى تصل مساء اليوم.

ولفت مسؤول فرع الوزارة بالأنبار محمد رشيد، إلى أنه تم نصب ألفان و300 خيمة إضافية فى الخالدية والمدينة السياحية بالحبانية لاستقبال الأسر النازحة وإسكانها فى المخيمات، مشيرا إلى أنه تم تسكين ألفان و350 عائلة نازحة، بينها 900 عائلة فى عامرية الفلوجة، و800 فى مخيمات المدينة السياحية، فضلا عن 650 عائلة فى مخيمات الخالدية.

ونوه إلى أنه تم توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة على النازحين، والتى تشمل فرش وأغطية ووسادات وسلات غذائية وصحية إضافة إلى مواد أخرى يحتاجها النازحون.