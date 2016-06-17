يورو 2016.. «اليويفا» يعلن خيبة أمله عن حالة الملاعب المستضيفة للبطولة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، اليوم الجمعة، عن خيبة أمله عن حالة 3 ملاعب من الملاعب الـ10 المستضيفة لبطولة اليورو المقامة حاليًا في فرنسا.

وصرح مدير البطولة مارتن كالن، أن سبب سوء حالة الملاعب هي الأمطار وسوء الطقس إلى جانب ممارسة فعاليات ليست لها علاقة بالبطولة في الملعب.

وأضاف “كالن”، أن أكثر الملاعب تأثرًا بالأمطار هو استاد فيلودروم في مارسيليا، إلى جانب استاد دو فرانس في سان دوني، وملعب مدينة ليل.

فيما وصف المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشان، ملعب مارسيليا بأنه كارثة عقب المباراة التي جمعت المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألباني يوم الأربعاء الماضي.