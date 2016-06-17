واشنطن ترفع حظرًا مؤقتًا على احتساء أفرادها الخمر باليابان

رفعت البحرية الأمريكية اليوم الجمعة، حظرًا مؤقتًا على احتساء الخمر فرضته على أفرادها في اليابان البالغ عددهم 18600 بعد أن قال ضابط كبير إن الجنود أظهروا فهما للضرر الذي يمكن أن يلحق بالعلاقات مع المجتمع الياباني بسبب سوء السلوك الناتج عن احتساء الكحوليات.

وبحسب رويترز، فقد تم فرض هذا الحظر قبل 11 يومًا بعد أن ألقت الشرطة اليابانية القبض على عضو بالقوات البحرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا بجنوب البلاد لقيادته مخمورًا بعد حادث سيارة أسفر عن إصابة شخصين.

وجاء هذا الحادث بينما كانت القوات الأمريكية تحاول بالفعل إصلاح العلاقات في اليابان بعد القبض على مدني أمريكي يعمل لحساب الجيش للاشتباه في قتله امرأة يابانية عمرها 20 عامًا وإلقاء جثتها.

وقال الأميرال ماثيو كارتر قائد القوات البحرية الأمريكية في اليابان في بيان “لم يكن الهدف من الحظر المؤقت على الكحوليات هو العقاب ولم تكن هناك أي نية على الإطلاق ليكون دائمًا”.

وأضاف “أخذنا هذه الوقفة للتدريب والتفكر في مخاطر معاقرة الخمر.”

وسيسمح لأفراد البحرية باحتساء الكحوليات في القواعد الأمريكية هناك وفي المساكن الخاصة خارجها وليس في الحانات الموجودة خارج القواعد.