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يورو 2016.. السلطات الألمانية تلقي القبض على 6 مشجعين «روس» في كولن

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يورو 2016.. السلطات الألمانية تلقي القبض على 6 مشجعين «روس» في كولن يورو 2016.. السلطات الألمانية تلقي القبض على 6 مشجعين «روس» في كولن

أعمال الشغب المصاحبة لـ «يورو 2016»

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، عن إيقاف 6 مشجعين روس، في مدينة كولن، كانوا في طريق عودتهم من مدينة مارسيليا، وبحوزتهم بطاقات مباراة روسيا وأنجلترا التي رافقتها أعمال شغب وعنف.

وقام المشجعين الملقى القبض عليهم بالإعتداء على 3 سائحين أسبان، إلى جانب مواطنة ألمانية مما أدى إلى إصابة أحدهم في أنفه، وبعد إلقاء القبض عليهم، وجد معهم ازياء تنكرية على شكل روابط “الهوليغنز” المثيرة للشغب.

وأعلنت السلطات الألمانية، أنها ستتواصل مع نظيرتها الفرنسية، للاستطلاع إذا ما كانوا متورطين في أعمال الشغب التي حدثت.

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