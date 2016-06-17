العثور على ملكة جمال سابقة ميتة في منزلها

عُثر يوم الثلاثاء الماضي على Samantha Edwards، المشتركة السابقة في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، ميتة داخل منزلها في Minneapolis.

وكشفت صحيفة People ان أسباب وفاة Edwards البالغة من العمر 37 عاماً، والتي فازت بلقب ملكة جمال شمال داكوتا عام 2003، مازالت مجهولة حتى الساعة، بانتظار نتيجة التحقيقات.

وقامت Jessica Dereschuk، ملكة جمال Minneapolis للعام 2004، وهي صديقة الراحلة، بإنشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، لجمع التبرعات من أجل دفع تكاليف جنازة Samantha.

يشار الى ان الملكة الراحلة كانت تعمل كخبيرة تجميل، ولطالما عرفت بين أصدقائها بجنونها وحيويتها الدائمة وعشقها لعملها.