الرئيس السيسي يهنيء القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهنئة لرجال القوات المسلحة وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أنه سيظل يوماَ عظيما في تاريخنا العسكري والوطنى ورمزا لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، ليتحقق أكبر انتصار عسكري للمصريين في العصر الحديث.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى.

> وأشاد الرئيس السيسي بالجهد الذي تبذله القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدا أن هذا الجهد لا يقل أهمية عن النصر الذى حققته القوات المسلحة من أجل تحرير الأرض والحفاظ على استقرار الدولة وأن الشعب المصرى يقدر لقواته المسلحة هذا الدور العظيم، مشيدا بدور القوات المسلحة في المساهمة في المشاريع التنموية الكبرى بجانب الوزارات المعنية بالدولة من أجل تحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

الرئيس يشيد بجهد القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناء الدولة الحديثة

ووجه رئيس الجمهورية التحية لجيل النصر ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل مع الشعب المصري العظيم على قلب رجل واحد حتى تستعيد مصر مكانتها بين الامم.

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