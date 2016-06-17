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وزير الري يبحث التعاون مع منظمة «الفاو»

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وزير الري يبحث التعاون مع منظمة «الفاو» وزير الري يبحث التعاون مع منظمة «الفاو»

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري – أرشيفية

اجتمع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي مع نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) باسكوال ستوديوتو، وكذا ممثل المنظمة لدى ، وذلك لمناقشة سبل دعم الأنشطة الجارية بالتعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية في مجالات استخدام الطاقة الشمسية في أنشطة الري السطحي، وبحث الاستخدام الأمثل للمياه وزيادة العائد منها.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون المستقبلي في مجالات التحكم في استخدام المياه وتحلية المياه واستخدام المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا في الزراعة وكذلك مواجهة التلوث.

أ ش أ

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