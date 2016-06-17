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أطباء بلا حدود: لن نطلب تمويلات من الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء

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أطباء بلا حدود: لن نطلب تمويلات من الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء أطباء بلا حدود: لن نطلب تمويلات من الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء

ارشيفية

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها لن تسعى إلى تمويل من الاتحاد الأوروبي مجددًا، احتجاجا على اتفاق الهجرة الذي أبرمه الاتحاد مع تركيا. وقال الأمين العام للمنظمة، جيروم أوبيريت، اليوم الجمعة، إن أطباء بلا حدود “لن تطلب تمويلات من الاتحاد الأوروبي ولا من دوله الأعضاء”.

وصلت تبرعات الاتحاد الأوروبي للمنظمة الإغاثية عام 2015 إلى 46 مليون يورو “52 مليون دولار”، ما يقدر بنحو 8 في المئة من ميزانية المنظمة الإجمالية. وأضاف أوبيريت أن المنظمة لا تزال تخطط لمواصلة العمل في اليونان وتركيا، وتعتزم السعي إلى جمع أموال من مصادر أخرى للاستمرار في مشروعاتها.

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